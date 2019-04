Aplazan, otra vez, proceso a Borge

Un juez federal postergó por un mes el plazo de la investigación complementaria en el proceso que se instruye contra Roberto Borge Angulo, por un presunto lavado que derivaría de un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.Jorge Antonio Salcedo Garduño, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, autorizó la prórroga a solicitud de los abogados del ex Gobernador de Quintana Roo.Sharon Hernández Colín, defensora de Borge, argumentó que necesitaban aplazar el cierre de investigación porque no han localizado a algunas personas que buscan entrevistar en la ciudad de Chetumal, para ofrecer sus testimonios como pruebas de descargo.El impartidor de justicia autorizó la prórroga, pero precisó que el nuevo plazo debía contarse a partir del 8 de abril, cuando venció el anterior aplazamiento, por lo que el cierre de la investigación vence el próximo 8 de mayo.Salcedo Garduño hizo un llamado de atención a los fiscales federales, ya que cuando el pasado 4 de abril los abogados de Borge pidieron por escrito el aplazamiento, la Fiscalía manifestó su oposición a la ampliación del plazo y esta noche, cuando se llevó a cabo la audiencia, los funcionarios ya no se opusieron a la prórroga."Si está interno, es en su perjuicio la prórroga y no de la Fiscalía. No le afecta porque no tenemos una víctima, podría haber (afectación) si tuviéramos una persona física como víctima", expuso el juez esta noche.El juez rechazó darle a la defensa el acceso a la carpeta administrativa del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, porque estimó que se trata de documentos jurisdiccionales que no incumben a las partes.Lo que sí mencionó el juez es que pedirá al centro de justicia estar atento y notificar a las partes de las cuestiones que sí sean de su interés.