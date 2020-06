Aplicación de plasma salva vidas de pacientes covid-19 en el IMSS

Escuchar Nota

“La falta de aire es otra señal a considerar para llevar a cabo este procedimiento, lo cual se debe corroborar a través de una tomografía o con estudios de gasometría, que determinarán el daño pulmonar que presenta el paciente.



“El plasma nos ayuda porque es rico en inmunoglobulinas, de tal forma que el paciente que haya desarrollado alguna enfermedad y se haya recuperado, va a desarrollar anticuerpos contra diversos padecimientos, como es el caso de covid-19”, sostuvo el especialista.



“Donen porque hay muchos pacientes como es mi caso, donde nuestro sistema no puede luchar contra el virus adecuadamente. Y gracias a las donaciones de plasma nos podemos recuperar más rápido, satisfactoriamente y vencer a esta enfermedad”, refirió.

Ante la pandemia de covid-19, else convirtió en la primera institución del país certificada para aplicar plasma convaleciente, como una alternativa de tratamiento para personas con síntomas graves de coronavirus, cuyo objetivo es disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en casos críticos del virus.De acuerdo a estudios realizados en diversos países y dentro del Seguro Social, el plasma convaleciente es resultado de la sangre de pacientes que se han recuperado de SARS-CoV-2 y por tanto, tiene una carga importante de anticuerpos específicos contra el covid-19, los cuales fueron desarrollados por personas que se han curado de la enfermedad.Por lo anterior, al momento en que dicho componente sanguíneo, es transfundido a un paciente grave de coronavirus, los anticuerpos que recibe, atacan al virus, brindándole una franca mejoría.Pablo Calzada Torres, encargado del servicio de Medicina Interna del Área COVID-19 del Hospital General de Zona (HGZ) no. 48, del IMSS, explicó que la indicación para transfundir plasma es que el paciente con coronavirus, tenga insuficiencia respiratoria aguda-severa, es decir, que no esté oxigenando bien.Este protocolo de plasma convaleciente, se realiza de manera adicional a la atención que se brindan en las áreas de hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos.Por seguridad transfusional, en la obtención del plasma convaleciente se evitan las donaciones familiares, de reposición o dirigidas.Esto significa que no es un tipo de transfusión en la que una persona dona sangre o componentes, que puede reservar para que se transfunda a un paciente específico en una fecha posterior.Al exhortar a la población que se ha recuperado de coronavirus a donar sangre, el IMSS señaló que para garantizar una donación segura, se aplican todos los lineamientos y medidas de higiene de la emergencia sanitaria y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM 253) para la disposición de sangre humana.Erick Rivera Malpica le ganó la batalla al covid-19, después de haberse sometido al protocolo de Plasma Convaleciente, al que se han sumado más de 113 pacientes recuperados de coronavirus que han donado su sangre.Tras 10 días de tratamiento en el HGZ no. 48 “San Pedro Xalpa” del IMSS, el también médico de profesión relató que contrajo el virus al atender a pacientes con esta enfermedad y comenzó a presentar síntomas el 21 de mayo, pero gracias a que lo transfundieron con plasma convaleciente, presentó una rápida recuperación y en 9 días fue dado de alta.Por lo anterior hizo un llamado a los pacientes recuperados de coronavirus a donar su sangre.