Aplican 45 multas por no utilizar cubrebocas en Saltillo

Saltillo, Coah.- Durante los primeros dos días de la política de cero tolerancia en los filtros sanitarios contra ciudadanos que no portan cubrebocas, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana ha aplicado 45 multas.



A consecuencia del alza de contagios de coronavirus en la localidad, la Policía Municipal está siendo más severa en los filtros sanitarios, así como en los recorridos en la ciudad, donde se sigue exhortando a la población a usar el cubrebocas para reducir la propagación del Covid-19.



Las multas que están aplicando van de los 869 a los mil 700 pesos, solo a conductores; pues para peatones la multa alcanza hasta los 17 mil pesos, sin que alguna de estas últimas se haya aplicado hasta el momento.



Los filtros sanitarios, tanto a las entradas de la ciudad, como los itinerantes, se enfocan en que los ciudadanos porten su cubrebocas, y en caso de que se compruebe reincidencia, se aplican las sanciones.









No más de 4 pasajeros



En los filtros también se revisa que en los vehículos no viajen más de cuatro personas, y en el caso de taxis, que no haya más de tres pasajeros.



En los filtros se notifica en los vehículos particulares las disposiciones preventivas y de higiene.



Los 11 filtros que se han colocado en la urbe están en apego a la legalidad, y se busca brindar información y verificar que se cumplan las disposiciones derivadas de la contingencia sanitaria.



En los filtros se levanta un registro de los que cometen la infracción, y si vuelven a ser sorprendidos en una revisión, por la misma causa, checan en radio si hay antecedente, y se impone la sanción administrativa con la presencia de los jueces calificadores.