Aplican inspecciones sanitarias en antros en Ramos Arizpe

“Anoche se hizo el operativo a partir de las 10 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, antes de que cerraran. Hay algunos que no quieren entender, ya les hicimos observaciones en primera instancia, se harán más operativos sorpresa y si no cumplieron, vamos a proceder a la clausura, ya tenemos la autorización”, explicó el funcionario municipal.

El viernes por la noche personal de Protección Civil, Policía Municipal, Alcoholes, Turismo y Comercio, inspeccionó aproximadamente 25 establecimientos de este giro, y encontraron que en algunos casos los clientes no utilizaban cubrebocas o no mantenían la sana distancia.Se les advirtió a los responsables de los negocios que si no respetan las indicaciones del Sector Salud, lo que incluye trabajar al 50% de su capacidad y tener disponible gel antibacterial, en una segunda ocasión serán sancionados los establecimientos y clientes.Los operativos serán de sorpresa, informó Hilario Durón Hernández, director de Turismo y Comercio, al señalar que en estos lugares se concentra una gran cantidad de personas, por eso es importante supervisar que cuiden la normatividad.“Hemos hecho visitas de cortesía y de invitación, ya llevamos 5 meses y es tiempo de que hayan entendido porque el número de contagios cada día es más alto aquí en Ramos Arizpe, por eso estamos insistiendo en que se cumpla”, finalizó.