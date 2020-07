Aplican multas a saltillenses desobedientes a medidas por pandemia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ya se aplicaron las primeras 13 multas de 869 pesos a peatones por no portar cubrebocas en la vía pública.



Luego de meses de prevención y difusión sobre su uso, el pasado miércoles se comenzaron a aplicar sanciones económicas a quienes no cumplen con el uso de mascarillas para evitar la propagación del Covid-19.



Previo al inicio de la imposición del multas, entre el 8 al 29 de julio, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana entregó mil 789 amonestaciones a peatones, esto en los filtros de Aldama en su cruce con Padre Flores, y Narciso Mendoza con Acuña, en el Centro Histórico.



Para asegurar que el infractor pague la multa se le retiene alguna identificación, la cual es asegurada en la Caja Cinco de la Policía Municipal; el tiempo que tiene para pagar es indeterminado.







Reforma a reglamento



Por indicaciones del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste los ayuntamientos de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, la semana pasada realizaron reformas a sus reglamentos y bandos de Policía y Gobierno para aplicar esta multa.







También a automovilistas



En cuanto a los conductores, se comenzó a aplicar las multas por llevar más de 4 pasajeros por vehícuo, sumando cinco sanciones desde el miércoles a la fecha.



Además de que se han multado a 892 automovilistas, desde el 1 de julio, por no portar cubrebocas cuando van acompañados, o no tenerlo a la mano cuando van solos.