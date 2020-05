Aplican Plan DN-IIIE en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- L El ejército mexicano, la guardia nacional y policía municipal aplicaron este día el Plan DN-III-E que consiste en anunciar por las calles de las colonias de Piedras Negras el exhorto a las familias para que se queden en casa.



Cerca del medio día de este lunes inició el recorrido por el centro de la ciudad, avanzaron por cada una de las colonias con bocinas encendidas y recomendaban a las personas que se queden en casa, que no salgan y si lo hacen sólo una persona para atender emergencias o adquirir despensa.



Tomando en cuenta que, esta semana y la siguiente son días críticos para que se puedan presentar casos de coronavirus, es de vital importancia mantener la calma, no desesperar y mantenerse en casa resguardado para evitar contagios que pueden cobrar vidas.



“La caravana estuvo recorriendo las calles de los sectores más populosos para invitar a la gente a quedarse en casa, no salgan, ya que estos días son los críticos en los que pueden aflorar los casos de Covid-19 y la situación empeore y se tenga que extender la cuarentena“, indicaron.



El micrófono de las autoridades policiacas exhortando “quédate en casa” no salgan, impuso respeto entre la comunidad porque por primera ocasión ven que las autoridades militares, guardia nacional y municipales se unen para un mismo fin, exhortar a la gente a resguardarse en sus casas.