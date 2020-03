Aplican restricciones en eventos religiosos

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- El padre Juan Alberto García Mendoza, comentó que el pasado miércoles sostuvieron una reunión a la que convoco el Obispo en la ciudad de Piedras Negras, para dar a conocer un comunicado con relación a las medidas que tendríamos que tomar para evitar el contagio del coronavirus, Covid-19 y se nos pidió que suspendiéramos las misas dominicales, como una de las acciones preventivas.



Dijo que ayer tuvieron reunión de decanatos en Múzquiz, donde optaron por suspenden las misas a partir de este domingo y en adelante hasta que se levante la contingencia, pues tendremos las eucaristías trasmitidas por diferentes medios de comunicación, incluyendo las redes sociales.



“Estamos atendiendo una prioridad, que es la salud y tenemos que reflejarla en todos nuestros actos y en acciones pastorales definitivamente nos va a provocar, tener que ser creativos para hacernos presentes, en medio del pueblo de Dios en donde son tiempos que los que más lo necesitamos, tenemos que recurrir a la presencia de Dios, tenemos que formarnos en la esperanza, en la fe y en la caridad”, comentó el sacerdote.



Comento que los templos estarán abiertos durante la semana, seguirán abiertos, lo que estamos procurando y tratando de evitar es que no haya la asistencia masiva, que es donde se corre el riesgo de poder tener un contagio, sabemos y como lo hemos dicho, el contagio no es por la piel, sino por la boca, la garganta y así es donde entran las indicaciones de que constantemente nos estemos lavando las manos para evitar contagiarnos.



En los bautizos se aplicarán protocolos, solo se podrán bautizar 5 niños por evento, por día, evitar que los padrinos sean foráneos, sobre todo aquellos que han viajado al extranjero y quien se encuentre en esta situación pues que pospongan sus bautizos para otro momento, en relación a los sacramentos ahorita todo mundo ha cancelado bodas y estamos en la total apertura a re agendar, porque las bodas y las quinceañeras, entendemos y nos hacemos parte de esta contingencia, que estén confiados en que les vamos a dar una solución para la celebración de sus sacramentos, agrego.



Acaba de llegarnos de Roma un comunicado, de que lo podamos poner en otra fecha en cuanto al Via Crucis y en este aspecto vamos a remover los actos de piedad, sin participación de fieles, no podemos mover la Semana Santa, ya empezó y se va a quedar la celebración, los actos de fe, tendremos que reagendarlos.



En cuanto a las misas de cuerpo presente, para los difuntos, también tenemos un protocolo, tendremos que ir a hacer la celebración, la atención en los panteones, no los vamos a poder recibir en el templo, menos porque la cultura y el sentimiento, todo hacer que tengamos la velación y todo hace que estemos más en riesgo de contagiarnos, la gente viaja de fuera y no podemos concentrarnos en un lugar que este cerrado, entendemos con el corazón en la mano, lo que significa despedir a un ser querido, pero tendremos que hacerlo en el panteón, el rito de las exequias, dijo para finalizar.