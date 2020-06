Aplican tratamiento de plasma a otros pacientes en IMSS Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Además de Aída, la paciente que fue dada de alta del Hospital General de Zona N°1 del IMSS en Saltillo, tras mejorar con el tratamiento de plasma, actualmente también se está llevando a cabo en otros pacientes este procedimiento alternativo.



“Nosotros ya tenemos ahora mismo hospitalizados dos pacientes más, uno que ya se le aplicó la terapia con plasma de reconversión; todavía estamos en la parte de verificar los resultados con el paciente… Tenemos uno más, que hoy se estaría transfundiendo con plasma, es un paciente grave”, detalló Ana María Martínez García, directora de la Clínica 1 del IMSS.



“Sin embargo no podemos hablar todavía de que el plasma sea la terapia prometedora, es como muchos otros protocolos de estudio que tenemos que esperar a que haya suficiente evidencia científica”, agregó.



Esta clínica en Saltillo es una de las 14 instituciones a nivel nacional autorizada para aplicar el plasma a pacientes graves por Covid-19, y que ha favorecido a mejorar su saturación de oxígeno, y aunque en la clínica cuentan con lo necesario para aplicarlo, buscan que en un futuro también puedan ser un centro de donación con una xeroteca.



“Desafortunadamente es una máquina especial, es una máquina de aféresis, entonces ese aparato apenas me lo acaban de licitar y en teoría me tienen que estar armando mi área de aféresis a mediados de agosto, sin embargo, aunque tengamos la máquina, necesitamos un programa especial”, explicó la coordinadora de Auxiliares de Diagnóstico, Lorena Lourdes Borja Márquez.



“Esta xeroteca nos va a ir indicando cómo el sistema inmunológico de la población mexicana va teniendo cierta reacción ante la carga viral del Covid y cómo está reaccionando en este ensayo clínico”, añadió.



Por ello, la importancia de que las personas que hayan padecido Covid-19 y cuenten con documentación de su positivo y negativo, acudan a donar plasma y así ayudar a otros pacientes.