Aplicará UANL examen de admisión presencial

Escuchar Nota

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio a conocer quedurante el mes de julioLos exámenes presencialesLa información fue dada a conocer este martes a través de las redes sociales de la UANL, donde se hace de conocimiento que ao no tuvieron los medios para poder realizarlo,para hacerlo de manera presencial.De acuerdo a la información publicada, se informa que aquellos estudiantes que completaron el proceso de registro para el examen y no pudieron presentarlo el pasado 11 y 18 de julio del presente año, podrán llevarlo a cabo el próximo 15 de agosto.En un comunicadoy cuidados de la salud emitidas por las autoridades sanitarias del estado.En la publicación de la UANL se señala que para poder participar el aspirante a ingresar a las preparatorias o a alguna de las distintas facultades, tendrá que imprimir la hoja de confirmación de registro el jueves 13 de agosto para verificar el horario y la sede donde se aplicará el examen de admisión.en alguna de las sedes que la misma universidad disponga para su aplicación.para que los estudiantes que buscan un lugar en la UANL puedan llevar a cabo el examen.En la publicación de la UANL se da aviso a los aspirantes que en caso de alguna duda o caso en particular puedan hacer llegar sus comentarios a través del sitio web http://centrodeayuda.uanl.mx