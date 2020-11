Aplicarán 600 vacunas experimentales contra Covid la otra semana en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La responsable de Clinical Research Institute en Saltillo, Carolina Padilla, confirmó que el miércoles de la próxima semana iniciarán con la aplicación de vacunas experimentales contra el Covid-19 en 600 voluntarios en esta capital.



Estas vacunas son desarrolladas por CanSino Biologics, una empresa china, y forman parte de las 15 mil vacunas de prueba que se aplicarán a nivel nacional, según lo anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Padilla señaló que ya han recibido solicitudes de voluntarios de Monclova y Piedras Negras sin embargo la condición es que estén disponibles para las pruebas, que tienen duración de un año.



Para ser voluntarios es necesario ser mayor de edad y aunque no necesariamente deben ser residentes de la ciudad, los voluntarios deben estar disponibles para las visitas de seguimiento.



Durante el año que duran las pruebas, quienes participan no pueden donar sangre. En el caso de las mujeres, no pueden estar embarazadas ni lactando. Otra condición es que si no están embarazadas, no se pueden embarazar en los siguientes 90 días de la aplicación.