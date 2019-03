Aplicarán recargo en pago del predial

Tal y como se estableció al inicio del presente año fiscal y como se realiza desde hace varios años, quienes aún no cumplen con una de sus obligaciones anuales como lo es el pago del impuesto de la propiedad, recibirán un recargo del nueve por ciento, el cual se aplicará hasta el 30 de marzo.Así lo anunció Isamary Villarreal, quien es directora del Departamento de Recaudación de Impuestos del condado de Maverick, quien precisó que se trata de una situación que ya es conocida por toda la comunidad, pues este tipo de sanciones se aplican anualmente para quienes a este tiempo no han realizado su pagodel impuesto predial.“Quiero recordarle a las personas que no acudieron a realizar algún tipo de convenio de pago a nuestras oficinas, que el interés va aumentando dos por ciento cada mes y a partir del 1 de marzo se aplica el nueve por ciento de recargo, es importante que los deudores liquiden sus cuentas y eviten que se generen más intereses”, destacó.Villarreal mencionó que este interés se aplicará hasta el 30 de marzo,sin embargo a partir del 1 de abril el recargo es del 11 por ciento, en mayo será del 13 por ciento, en junio aumenta a 15 por ciento y en julio se cobra el 17 por ciento más el pago de los abogados que interceden en los casos para evitar que los contribuyentes pierdan sus propiedades.