Apoya Aquaman a Cyborg

Los Ángeles, EU.- Jason Momoa, intérprete de Aquaman en las películas de DC, hizo público su apoyo al actor Ray Fisher, quien denunció comportamientos abusivos y poco profesionales en la filmación de tomas adicionales que hizo Joss Whedon para la película Liga de la Justicia.



Las acusaciones del actor que dio vida a Cyborg dieron pie a un enfrentamiento contra Warner Bros, que, a través de un comunicado, aseguró que tras una investigación no ha encontrado ninguna prueba que respalde los dichos de Fisher.



Momoa compartió a través de historias de Instagram una foto de Fisher con el hashtag #IStandWithRayFisher (Yo apoyo a Ray Fisher).



Posteriormente el propio Fisher tomó la imagen de su compañero y la compartió en Twitter.



El resto del elenco del filme, originalmente dirigido por Zack Snyder hasta su abandono por una tragedia familiar, no se ha pronunciado sobre el escándalo.



Tras las acusaciones, aparentemente Warner Bros. se puso en contacto con el actor para negociar.



“Para que puedan comprender mejor lo profundo que es esto: después de hablar sobre Liga de la Justicia, recibí una llamada telefónica del presidente de DC Films en la que intentó acusar a Joss Whedon y Jon Berg con la esperanza de que apoyara a Geoff Johns. No lo haré”, reveló.



Posteriormente, Warner emitió un comunicado afirmando que el actor no estaba “colaborando con la investigación”.