Apoya artista protestas feministas en la CNDH

Monterrey, NL.- Cuando el artista José Manuel Núñez vio la fotografía de sus cuadros durante la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por colectivos feministas, su primera reacción fue de enojo.



Le llegó solo la imagen del retrato de Francisco I. Madero: había trazos de pintura en el saco del personaje, en el cabello, labios y mejillas.



Entró a internet y su opinión cambio al informarse del contexto: colectivos feministas ocuparon las oficinas de la CNDH y exhibieron los lujos, trazaron grafiti en las instalaciones como una protesta por el hartazgo ante la poca atención a las víctimas de feminicidio.



Luego de intervenir sus retratos de Benito Juárez, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Madero, las mujeres anunciaron que las pinturas serían subastadas para apoyar su movimiento.



Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la intervención a los cuadros, a lo que una de las líderes del movimiento le respondió: “por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija”.



“Al principio no sabía quiénes eran. Como artista me dolió que hayan ultrajado mi obra, pero ahora veo que es para otro fin”, reconoció Núñez en entrevista.



“Me enteré de que están abogando contra el feminicidio. No estoy en contra de eso, al contrario, quiero que sean escuchadas y tienen que ser escuchadas. Viendo ese contexto, ningún cuadro vale una vida humana”, puntualizó el pintor.