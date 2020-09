Apoya diputada de Querétaro a Trump… y la tunden en redes

Escuchar Nota

Diputada; es una incongruencia abanderar causas que considera profamilia y apoyar al presidente que ha adoptado políticas de separación y reclusión de menores en la frontera. Es un insulto a los ciudadanos apoyar esto. — Omar Ojeda (@OmarOjedaRgz) September 27, 2020

"Ningún político en funciones debería apoyar a ningún personaje político de forma abierta. La prudencia y la diplomacia debería imponerse. Al final México tendrá que negociar con quien gane las elecciones en EU y podría ser muy bochornoso y hasta contraproducente", dijo otro perfil de la red social.

Ningún político en funciones debería apoyar a ningún personaje político de forma abierta. La prudencia y la diplomacia debería imponerse. Al final México tendrá que negociar con quien gane las elecciones en EEUU y podría ser muy bochornoso y hasta contraproducente. — Guillermo DChristy (@gchristy65) September 27, 2020

La diputada local de Querétaro,que va en noviembre por su reelección.A través de Twitter la legisladora publicó una fotografía donde aparece ella posando con un pulgar arriba delante de una bandera dey la leyendajunto a la descripción "#MAGA", leyenda de campaña por "Make America Great Again" (Hagamos América Grande de Nuevo).La fotografía provocó una oleada de críticas, pues lCiudadanos respondieron con comentarios como: "Diputada; es una incongruencia abanderar causas que considera profamilia y. Es un insulto a los ciudadanos apoyar esto"."Elsa, no gastes pólvora en infiernitos. Creo que no estás equivocada, pero urge más atención aquí", agregó un comentario.y se ha pronunciado en apoyo a Carlos Leal, otro diputado, pero de Nuevo León, que recientemente cárcel de 30 a 60 años por llevar a cabo un aborto en el Estado.