Apoya IP, pero ve un complicado 9M

Escuchar Nota

Aunque apoya al movimiento,espera una fuertecon el paro derivado de la iniciativa, ante la gran cantidad de mujeres que laboran en los diferentes rubros productivos.Para Ricardo Sandoval Garza, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste,si todas las mujeres que trabajan en empresas deciden unirse al paro nacional,Si estamos hablando de socios, más o menos 60 y tantos mil, pues son alrededor de unas 18 mil mujeres. Las que se han sumado son las empresas de servicio, universidades, bancos, incluso centros de Gobierno, y las que están viendo esquemas de cómo organizarse son las de manufactura. En la región trabaja industria automotriz y todo es justo a tiempo.. hay que buscar los esquemas”, agregó.Por su parte, el sector hotelero, a través de su dirigenteconfió en que lasque no sea ausentarse de sus lugares de trabajo.hay casos de hasta el 90 por ciento. Bueno, no podemos parar, algunas sí van a faltar, no les vamos a cobrar totalmente el día, pero las personas que vayan lo que va a suceder es que van a traer un listón morado y van a trabajar como los japoneses, bajo protesta”, explicó.Dijo que se debe dejar personal en algunos puestos clave para poder recibir a los clientes de los hoteles, principalmente recepcionistas y recamaristas. Sin embargo, recalcó quey adelantó que para hacer frente al paro recurrirá al pago de tiempo extra a colaboradores el próximo 9 de marzo.Aunque no se tiene un referente de esta manifestación, la Canirac que encabeza Fabio Gentiloni Arizpe informó que, aunque advirtió que esperan también una disminución en el consumo de hasta 30%, pues el paro también llama a las mujeres a no hacer compras.Dijo que actualmente el sector restaurantero saltillensede los cuales unos mil 800 son mujeres, quienes en su mayoría ocupan cargos administrativos y en la cocina.Aclaró que hasta la fecha ningún restaurante ha optado por cerrar sus puertas en la fecha en cuestión, sin embargo algunos no operan los lunes.se pronunció a favor del movimiento y reconoció a las mujeres como “una piedra angular de nuestras empresas”.