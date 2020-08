Apoya sector editorial a FIL

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara debe realizarse aunque no sea en su formato habitual, es una fiesta emblemática para las letras en español y un escaparate importante para la recuperación del el sector, advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Juan Luis Arzoz.



“En 2021 va a ser una gran feria, por eso la del 2020 no podemos dejarla caer, a menos que haya una situación sanitaria grave y que no se pueda, pero si hay la oportunidad creo que hay que hacer una feria de mucho menor tamaño, con otras condiciones, pero hay que hacerla”, subraya Arzoz.



El comité organizador del encuentro librero ha previsto varios escenarios según el avance de la pandemia. Podría realizarse en su formato habitual en la Expo Guadalajara y en una sede alterna –en el Centro Cultural Universitario (CCU)–, con aforos disminuidos y todas las medidas sanitarias.



Se ha propuesto también hacer la fiesta de manera virtual o incluso se ha hablado de aplazarla, pero todavía no se ha definido qué ocurrirá para la 34 edición, programada del 28 de noviembre al 6 de diciembre.



Arzoz expresa que la Caniem ha estado en contacto constante con el comité organizador de la FIL. Adelanta que cerca del 45% de las editoriales acudiría, es decir, poco más de mil sellos, si se toma en cuenta que en la edición pasada acudieron 2 mil 417 casas editoras.



“Como cámara estamos conscientes de que es una gran feria y que tenemos que apoyarla, muchos editores no van a poder ir, porque el mundo editorial sí ha sufrido, está muy golpeado. Marisol Schulz (directora de la FIL), nos comentaba que calcula que 45% de los editores sí van a asistir, lo cual implica un nuevo diseño”, abunda Juan Luis Arzoz.