Apoya Sofía Castro a Pablo Lyle

Ciudad de México.- Tras haber golepeado a un hombre en Miami, Florida, Pablo Lyle está enfrentando una difícil situación, pues posteriormente se dio a conocer que el afectado murió.Sofía Castro, hija de la ex Primera Dama Angélica Rivera, expresó a Ventaneando el cariño que siente por el actor."Él sabe que lo amo, que lo adoro, es mi compadre, es mi hermano, y que estoy con él por sobre todas las cosas", dijo.Cabe señalar que la actriz es madrina de Mauro, hijo de Lyle.Por otra parte, la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre agredido, habló sobre lo ocurrido."Ojalá que Pablo Lyle pase el resto de su vida en la cárcel, pido que caiga todo el peso de la ley. Ojalá que Lyle se quede toda la vida en prisión", mencionó la esposa del fallecido.Por su parte, el hijo de Hernández manifestó que su padre no merecía lo que le pasó.“Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. Mi papá no se merecía esto”, indicó.