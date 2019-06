Apoyan a la comunidad LGBTI+

A 50 años de los disturbios de Stonewall (NY), que inspiraron la marcha anual del Orgullo Gay, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+ sigue en pie con el fin de procurarse tolerancia e igualdad por parte la sociedad.Hoy, a medio siglo de esta tradicional conmemoración que dio inicio al movimiento de liberación homosexual en Estados Unidos y el resto del mundo, vale reconocer a aquellas celebridades que, independientemente de su orientación sexual, han contribuido a la causa como simpatizantes, con apoyo económico o con su franco activismo.Brad PittEn más de una ocasión ha contribuido con dinero a la causa y votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace un par de años produjo la cinta ganadora de Oscar, Luz de Luna, que narra la historia de un hombre gay afroamericano, que desde su infancia hasta su madurez vive en Miami en medio de la corrupción y las drogas.Elton JohnEs uno de los principales referentes del ámbito gay y su principal labor en pro de este la hace a través de la fundación que creó en los 90 luego de que varios de sus allegados se contagiaron de vih o murieron de sida. La fundación del artista se dedica a financiar investigaciones sobre el virus.Lady GagaÍcono gay por antonomasia que ha confesado sentirse conmovida por la actitud positiva de los homosexuales respecto a su condición y que siempre que puede se pronuncia sobre los derechos del colectivo LGBTI+, amén de intervenir en varias marchas.Josh HutchersonCreó la campaña Power On, a través de la cual se apoya a jóvenes gay de escasos recursos con dispositivos digitales, con el fin de que tengan acceso a recursos de la web.El actor ha recibido varios premios por su apoyo a la colectivo LGBTI+.Daniel RadcliffeSe ha pronunciado a favor de los derechos de los homosexuales y ha dicho que la homofobia es una actitud “estúpida, sin sentido, que demuestra que la gente que opina así no tiene demasiadas cosas en la cabeza”. Fue representante de The Trevor Project, iniciativa que ayuda a jóvenes gay con tendencias suicidas.Miley CyrusCreó la fundación Happy Hippie que lucha contra la injusticia y ayuda a jóvenes vulnerables y a la comunidad LGBTI+. Junto a la firma Converse lanzó un modelo de tenis con el arcoiris que promociona con mensajes en pro de los derechos del colectivo y cuyas ganancias serán para el proyecto Gets Better, el cual busca prevenir el suicidio entre jóvenes gay que han sido víctimas de bullying.Natalie PortmanFirmó la petición I Do dirigida al expresidente Barack Obama, para que se pronunciara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, expresó que “comprometerse con una persona es algo sagrado”, criticando el hecho de que no exista el matrimonio homosexual.