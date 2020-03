Apoyan autoridades a abuelos empacadores

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- El DIF municipal en coordinación con la Presidencia Municipal de Monclova, se dieron a la tarea de entregar 420 despensas como un apoyo a los adultos mayores que trabajan como empacadores en los distintos centros comerciales de esta ciudad y que por la contingencia que hoy se vive, deben resguardarse en sus hogares, garantizando de esta forma su salud.



Fue en la Estación de Bomberos de esta ciudad, donde la presidenta del DIF Monclova, Pamela Garanzuay de Paredes, informó que este apoyo se hace de manera coordinada entre el DIF Monclova y el DIF Coahuila, y consta de 420 despensas, que ayer mismo fueron entregadas en el domicilio de los beneficiados, con el apoyo de los departamentos de Protección Civil y Desarrollo Social.



Informó que el padrón de adultos mayores registrados como empacadores, es de 320, señaló que hay 100 adultos más que no están registrados, sin embargo, también fueron tomados en cuenta para las despensas que en total serán 420, el viernes de esta semana se hizo un recorrido para constatar que todos estuvieran resguardados en sus hogares.



Finalmente, la presidenta del DIF municipal, Pamela Garanzuay, reconoció el esfuerzo de HEB y Soriana que colocaron ánforas, para que los clientes de manera voluntaria puedan hacer donativos que posteriormente serán entregados a los empacadores que laboran en esos centros comerciales, para que se apoyen en la economía de sus hogares.



Pide Alcalde concientizar y no salir a la calle



Es responsabilidad de cada ciudadano evitar que en Monclova se pueda presentar un caso de coronavirus y que este pueda expandirse, dijo el alcalde Alfredo Paredes López, al referir que acudir a lugares en donde se reúne mucha gente es exponerse a contraer el virus, afectando no sólo a la persona en sí, sino que pone en riesgo a la comunidad entera.



La responsabilidad del Ayuntamiento es que las cosas no pasen a mayores, “La posición de Alfredo Paredes, es que ningún comerciante debe estar operando, porque no podemos arriesgarnos en estas dos semanas a que pueda haber un brote, porque estamos en ese punto, donde puede darse esa explosión del virus”, dijo.



Agregó que las medidas extremas que se están tomando, se deben a que es en estas dos semanas cuando el riesgo se puede parar, pero para lograrlo es imperante que todos seamos conscientes de esta situación y hagamos caso de las recomendaciones que se hacen, en torno a las medidas de prevención, principalmente en la que pide resguardarnos en nuestros hogares.



Agregó que el Ayuntamiento de Monclova, las cámaras empresariales, la iglesia y el Gobierno del Estado, están haciendo lo que les corresponde para evitar una pandemia, ahora sólo resta que la ciudadanía en general se concientice y atienda el llamado de quedarse en casa, por su salud, la de sus hijos y la de todos sus seres queridos, dijo para concluir.



Al pendiente Bomberos de indigentes



A fin de evitar que las personas que se encuentran en situación de calle se contagien del Covid-19, el director de Protección Civil y Bomberos, Agustín Ramos, destacó que se les estará vigilando.



Mencionó que estas personas generalmente no quieren acudir a los albergues, pues están acostumbrados a estar en la calle, por lo que sólo se hacen rondines de vigilancia y acudirán a los lugares donde se resguardan para asegurarse que están bien.



Destacó que estas personas tienen un muy buen sistema inmunológico, ya que están acostumbrados a estar en la calle, aún cuando haga frío, calor o llueva, sin embargo es necesario cuidarlos, pues en caso de que estos se enfermen serán un foco de infección para todos.



“Nosotros sabemos que estas personas que están en situación de calle tienen un sistema inmunológico muy bueno, pero no por eso los vamos a dejar solos, tenemos que ayudarlos, darles sus vueltas y en cuanto encontremos a uno que está enfermo, llevarlo a que se le brinde la atención médica de forma inmediata”, señaló.



El entrevistado dijo que afortunadamente están muy en contacto con Juan Francisco Vielma, quien brinda hogar a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, por lo que él estará también apoyando a estas personas brindando albergue a todos.



Finalmente destacó que los elementos de Protección Civil y Bomberos estarán realizando rondines de vigilancia en toda la ciudad, por lo que aquellos que requieran algún apoyo pueden acercarse a ellos.



Darán mantenimiento a Centro Comunitario



El Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto, será objeto de acciones de mantenimiento por parte del personal de Desarrollo Social, como parte de las actividades que llevarán a cabo mientras dure la contingencia provocada por el coronavirus.



Ovidio Cuéllar, director del mencionado departamento, comentó que aprovecharán que no hay actividades en el centro comunitario, para realizar algunas tareas de mantenimiento que serán de pintura y limpieza, arreglo del área deportiva y revisión de los baños.



El funcionario dejó en claro que el dar mantenimiento a las instalaciones, no quiere decir que esté en malas condiciones, solamente se van a supervisar aquellos puntos que tal vez ya requieran algunos cambios, pero en general todo está funcionando perfectamente.



Indicó que también estarán al pendiente dos personas en la oficina de Desarrollo Social en las instalaciones de la Presidencia Municipal, por si algún ciudadano requiere hacer algún tipo de petición, serán dos las trabajadores municipales las que se harán cargo de atender a los monclovenses.