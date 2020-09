Apoyan saltillenses con pantallas para el aprendizaje

Escuchar Nota

Una gran respuesta ha tenido la campaña depara enlazar a familias con hijos que requieren ayuda para continuar con sus estudios, y ciudadanos que de manera desinteresada donan pantallas de TV para que los alumnos aprovechen de manera adecuada sus clases ahora con la modalidad en línea o a través de la televisión. Es encomiable el interés de los saltillenses por quienes menos tienen y que ahora poseen las herramientas para continuar sus esfuerzos por salir adelante.Originarios de Xicoténcatl, Tamaulipas, Óscar Moreno, Yadira Mendoza y sus siete hijos migraron en 2018 a tierras saltillenses con la intención de mejorar su calidad de vida, sin embargo, la pandemia del Covid-19al no contar con los recursos para permitirle a los pequeños continuar con sus estudios a distancia, alFue gracias a la donación del ingenieroque dicha familia -que reside en la calle Oscos 216 de la colonia Rincón de Asturias- recibió, a través del programa, un televisor para aprovechar las clases a distancia.“Ahorita nada más tengo el celular de mi esposo, ahí nos mandan las tareas de todos y mi esposo las imprime en su trabajo. Muchísimas gracias por esta tele, le va a ayudar mucho a los niños”, señaló Yadira.Berenice es la hija mayor con 16 años y anhela ser enfermera, por lo que. Le siguen Miriam, de 14,; Wendy, de 12; María José, de 11; Michelle, de 9; Jessica, de 7, y el más pequeño y único varón, José, de 5 años.La familia registra semanalmente ingresos económicos por, cantidad que con gran esfuerzo obtiene Óscar Moreno como ayudante general en una empresa, con lo cual mantiene a sus hijos y esposa.Luego de agradecer la entrega de la TV, la familia Moreno Mendoza proporcionó el númeropara quienes se encuentren en posibilidades de seguirlos apoyando ante su difícil situación socioeconómica.Preocupada por su futuro académico y el de sus pequeños hermanos, la joven Alicia Sarahí, estudiante de tercero de secundaria,para poder tomar sus clases en línea, pues su teléfono celular le falló y no puede cumplir con sus tareas.El sueño de convertirse en doctora es el motor que diariamente impulsa a la joven Alicia, siendo el motivo que le animó a solicitar el apoyo para ella y sus hermanos, quienes también desean continuar con sus estudios.Por tal motivo,, le entregó una de las pantallas donadas por ciudadanos altruistas con la finalidad de que puedan tomar sus clases sin contratiempos.A su edad, Alicia comprende que la difícil situación económica por la que atraviesa su familia se debe a la recesión causada por la pandemia del coronavirus, pues su padre, quien se dedica a la venta de manzanas en los cruceros de la ciudad, ha visto“Mi papá es comerciante, vende manzanas acarameladas en los cruceros, nada más que ahorita no le está yendo bien. Las vende en $15 cada una, pero con lo mismo que vende vuelve a surtir mercancía, no le queda ganancia, solo alcanza para un poco de comida”, señala con tristeza.Los días de hambre y desesperación se ven reflejados en la despensa con la que cuentan, pues únicamente una mayonesa y algunas condimentos son los alimentos que tienen al menos siete personas.Al carecer de teléfono celular, una carta redactada con letras de esperanza fue el medio utilizado por doña Ernestina para solicitar el apoyo que permita a sus hijos seguir estudiando, siendo gracias a donativos anónimos llegados a Tele Saltillo, por medio de Reportero Urbano, que ahora cuentan con, con la finalidad de que no descuiden su aprendizaje.“Ahora ya podrán ver sus clases en la tele al menos para que no se atrasen en sus estudios, porque cuando fui a recoger los libros le pregunté a la maestra que cómo le podía hacer para mandarle los trabajos y me dijo que la única forma era por el celular, pero ninguno de nosotros tiene”, señaló.Su trabajo en el área de intendencia de un hospital privado, donde ganapor quincena arriesgándose a un contagio, es el único ingreso que tienen en su hogar, pues su esposo, quien se dedica a la albañilería, quedó sin trabajo por la pandemia del Covid.Yatziri es la mayor de los hijos y sueña con ser fotógrafa profesional, por lo que antes desea terminar la preparatoria, sin embargo también carece de un dispositivo móvil que le permita conectarse a sus clases y poder enviar sus trabajos.El teléfono de contacto para cualquier otro donativo para Ernestina y sus hijos es el 844 404 5574, de una de sus hermanas, o bien, si usted desea apoyarlos de forma directa, puede hacerlo en el domicilio 289 de la calle Comanches, en la colonia Teresitas.Para Amaya Victoria Gómez Gloria, el día de su cumpleaños llegó con una gran sorpresa hasta las puertas de su casa, pues gracias a un televidente de Tele Saltillo y a la gestión del programa Reportero Urbano,en el reciente regreso a clases.La estudiante de segundo grado de primaria de la escuela Roberto Vega Mandujano vive junto a su mamá, Natalia Gómez Gloria, y sus tres hermanos en un tejabán de la colonia Nuevo Mirasierra, donde las ganancias de la venta de tortillas de harina se destinan a comprar comida y pagar servicios.“Muchas gracias, porque con la ayuda que nos regalaron ahora sí van a poder aprender los niños. Estoy muy contenta y no tengo palabras para decirles, más que gracias y que Dios los ayude”, señaló la madre de familia.Amaya, Luis Fernando, Norma María, Paulina Nohemí y María Andrea cursan diferentes grados de primaria, y para poder hacer las tareas del modelo, tenían que organizarse para ver los programas.Unos se turnaban un celular con la pantalla rota, otro estaba en un televisor pequeño, mientras que Norma y Paulina, de 9 años, se iban a casa de una tía, lo que generabapara Natalia.“A mis cuatas se las llevaba mi hermana, como ella tiene internet y tele, y como están en cuarto año y son dos, ya con eso me ayudaba, pero gracias a Dios ya las voy a poder tener aquí para que estudien a su hora todos juntos”, dice Natalia.Así que antes de Amaya escuchara Las Mañanitas y apagara las velitas de su pastel, recibió un regalo que a partir de ahora la ayudará a ella y a sus hermanos a, mientras persiste la contingencia sanitaria.