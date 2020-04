Apoyará banca de desarrollo con 63 mmdp a afectados por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Gobierno federal presentó un programa de 15 acciones para el rescate de la economía de por al menos 63 mil 700 millones de pesos en apoyos de la banca de desarrollo.



En el documento que recibió la Cámara de Diputados sobre los Pre Criterios de Política Económica 2021, plantea un programa de reactivación económica a los afectados por la epidemia de Covid-19.



Se consideran apoyos para la liquidez de las empresas del sector de infraestructura, de primer y segundo piso.



También plantea la reestructura de créditos, recalendarizar pagos, aplicar nuevos plazos, suspensión de cobros, dar garantías bursátiles y nuevos créditos, entre otras medidas.



Ello con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), así como con el Banco del Bienestar y con la intervención de la banca privada.



Por ejemplo, para empresas del sector de infraestructura se prevén apoyos por 6 mil millones de pesos.



El apoyo en liquidez se dará a acreditados directos de Banobras y en créditos sindicados con otros bancos que enfrenten caídas en sus ingresos.



También se prevé refinanciamiento y/o restructura en términos establecidos por la Comision Nacional de Bancaria y de Valores (CNBV).



A las empresas de primer piso se consideran 10 mil millones de pesos de Nafin con Bancomex.



Los apoyos consisten en reestructurar y/o recalendarizar créditos de manera preventiva; reestructuras en dólares o en pesos, y mayor plazo de acuerdo a capacidad de pago.



Se podrán considerar nuevos créditos en apoyo al capital de trabajo.



"Se analizarán caso por caso", precisa el documento entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.



También se consideran apoyos para Garantías Bursátiles, créditos para mejorar la liquidez de los acreditados, siempre y cuando la Banca Comercial solicite y participe en el financiamiento.



Para las empresas de segundo piso se prevé el fondeo a los Intermediarios Financieros para que estos alarguen los plazos de los créditos de segundo piso o den mayores periodos de gracia a los acreditados.



Para este programa se prevén 20 mil millones de pesos de Nafin y Bancomext.



Para los Intermediarios Financieros Bancarios (IFB), serán hasta 50 millones de pesos por acreditado en líneas ya contratadas.



Para los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), serán hasta el monto máximo que determinen Nafin y Bancomext, operando bajo la figura de descuento en líneas ya contratadas.



Por otro lado, se prevé un Programa de Garantías de segundo piso, operado con la banca comercial y dirigido a personas morales o físicas con actividad empresarial de los sectores comercio, industria y servicios, que haya tenido daños económicos a causa del Covid-19.



Para este caso estarían disponibles 6 mil millones de pesos de ambos bancos.



Deben reunirse las siguientes características: cobertura nacional, montos de hasta 2 millones de pesos, destino capital de trabajo, créditos no revolventes, garantía con aval u obligado solidario. Se plantean plazos de 36 meses y gracia de capital de 6 meses.



Otra medida es la estabilización de carteras de crédito a la construcción sindicados, ampliaciones de plazo para créditos vigentes, que se permita atenuar la baja temporal de ventas.



Para ello se prevén créditos puente vigentes que no hayan tenido ampliación y se les otorgará una ampliación adicional a la contractual de hasta 12 meses.