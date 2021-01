Apoyará Concanaco campaña de vacunación contra Covid-19

Escuchar Nota

"Los edificios que albergan a las cámaras de comercio del País que se encuentran operando lo hacen con el mínimo número de colaboradores, y en la mayoría de los casos trabajando en línea desde sus hogares, por lo cual esos espacios se podrían utilizar por las autoridades sanitarias como sitios para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, a fin de agilizar el proceso y atender a un mayor número de población en menos tiempo", dijo el presidente del organismo, José Manuel López Campos.



"Hoy en México requerimos sumar esfuerzos con las autoridades, que los sectores productivos, que han sido de los más afectados por la pandemia, se solidaricen para salir adelante en esta contingencia sanitaria, que contrario a lo que se esperaba para estas fechas, se ha incrementado el número de contagios", advirtió.



.- Ante los incrementos de casos deque se registran en el País, y la urgencia para la aplicación de lasen el menor tiempo posible, la Concanaco-Servytur solicitará sumarse al programa del Gobierno federal poniendo a disposición la infraestructura con que cuenta en las 256 cámaras de comercio, y en las 650 delegaciones, con las que tiene presencia en 900 ciudades.Planteó que las organizaciones empresariales podríana los grupos asignados, de acuerdo con eldirectamente a la planta laboral de los sectores productivos, y a población abierta en general, apoyando con susy anuncios en los establecimientos afiliados.Con ello, apuntó, se podría reducir el número de personas que acudan a los, a fin de avanzar más rápido en los tiempos planteados para cumplir con las metas impuestas en las diferentes fases de la campaña deaclaró que esta propuesta será presentada a las autoridades, ya que no solo se trata de los espacios sino de contar con el personal para cubrir esas áreas.Además podrían apoyar con personal capacitado deafiliados a las cámaras de comercio, con el objetivo de atender a un mayor número de personas simultáneamente en varios frentes, subrayó.acentuó que la única manera de enfrentar esta pandemia, superar la crisis sanitaria y económica que vive el País, es sumando esfuerzos entre todos los sectores, porque la salud de los ciudadanos es lo más importante, para regresar a la normalidad y reactivar todos los giros económicos considerados no esenciales que actualmente están cerrados u operando parcialmente.Por otra parte, consideró necesario replantear la clasificación de empresas esenciales privilegiando los establecimientos seguros, que aplican los protocolos sanitarios y de prevención, que no son de riesgo para los propios operadores y clientes, contra lo que sucede en establecimientos informales que han permanecido abiertos y no cumplen con las disposiciones de las autoridades sanitarias.Puntualizó que para evitar más brotes de contagios que ocasionen repuntes de la enfermedad en losque ya avanzaron en la disminución de casos de, las autoridades deben de verificar que tanto ciudadanos como negocios de todos los giros respeten las medidas de prevención, seguridad e higiene.