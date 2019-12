Apoyarán a ‘Las Moritas’

Monclova, Coah.- Para dar una mejor calidad de vida a las personas que viven en la colonia Las Moritas, el regidor Pedro Magaña, informó que buscarán escriturar cuanto antes las viviendas que habitan.



Mencionó que las personas llevan más de 28 años en este sector, por lo que ya pueden aplicar por derecho de posesión, son 80 familias las que se encuentra viviendo en estas casas por lo que cuentan con los testigos necesarios para probar que tienen lo necesario.



Mencionó que ya se están poniendo en contacto con algunas personas quienes los ayudarán para apoyar a los habitantes de la colonia Las Moritas a regularizar su patrimonio, pues así lograran solicitar que los ayuden a llevar los servicios básicos, pues no cuentan con ellos.



“Lamentablemente no cuentan ni con red de agua potable, drenaje, pavimentación, ni la red de electricidad, por lo que viven con mucha austeridad y esto no puede ser así, por ello es que queremos ayudarlos a que puedan regularizar sus viviendas cuanto antes posible”, señaló.



El funcionario dijo también que buscarán hablar con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues las condiciones en las que viven estas personas no son buenas para ellas y menos para los pequeños y adultos mayores que habitan en estos lugares.