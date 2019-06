Apoyos serán sin intermediarios, reitera AMLO

La entrega de apoyos económicos a productores agrícolas, los programas sociales, becas y demás recursos económicos que brinde el Gobierno de la República se entregará de forma directa y no mediante organizaciones intermediarias, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador.El titular del Ejecutivo lo dijo en Yanga, Veracruz, en el arranque del programa de apoyo a cañeros consistente en 7 mil 300 pesos por productor que se entregarán directamente a cada uno de ellos.El apoyo está dirigido a 170 mil productores de caña radicados en once estados del país, sin importar el tamaño del predio.“En este año el programa se focaliza a brindar un apoyo económico, productivo, directo, de siete mil 300 pesos por productor, que serán depositados a cada uno de ustedes, a cada uno de los beneficiarios.“Este apoyo alcanzará a 175 mil productores correspondientes a la zafra”, expuso López Obrador.El presidente informó que siguen avanzando los censos del Bienestar para detectar a las personas que requieren de un apoyo económico de parte del gobierno federal e insistió que los recursos no se entregarán a organizaciones sociales.Eso despertó la protesta de un grupo de Antorcha Campesina, organización que gestionaba esos recursos como intermediaria de sus agremiados.El presidente organizó una consulta a mano alzada entre los asistentes al mitin en Yanga.“A ver, les pregunto a los asistentes a esta asamblea, ¿Quieren que se entreguen los apoyos a través de intermediarios?”La inmensa mayoría de los asistentes levantaron la mano y gritaron “¡No!”.De inmediato volvió a cuestionar a los asistentes."Que levanten la mano los que quieran que se entreguen los apoyos de manera directa. Por ahí nos vamos”, comentó el presidente.El titular del Ejecutivo estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a lo largo del sábado.Este domingo dará el banderazo de salida a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso. Tabasco.