Apple, Amazon y Google arremeten contra suspensión migratoria de Trump

Escuchar Nota

“Igual que Apple, esta nación de inmigrantes siempre ha hallado fuerza en nuestra diversidad, y esperanza en la eterna promesa del sueño americano. No hay nueva prosperidad sin ambas. Estoy muy decepcionado por esta proclamación“, escribió en su cuenta de Twitter el consejero delegado de Apple, Tim Cook.

Like Apple, this nation of immigrants has always found strength in our diversity, and hope in the enduring promise of the American Dream. There is no new prosperity without both. Deeply disappointed by this proclamation. — Tim Cook (@tim_cook) June 23, 2020

“Estoy decepcionado con la proclamación. En Google seguiremos apoyando a los inmigrantes y trabajando para crear oportunidades para todos“, añadió Pichai.

Immigration has contributed immensely to America’s economic success, making it a global leader in tech, and also Google the company it is today. Disappointed by today’s proclamation - we’ll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 22, 2020

Now is not the time to cut our nation off from the world’s talent or create uncertainty and anxiety. Immigrants play a vital role at our company and support our country’s critical infrastructure. They are contributing to this country at a time when we need them most. — Brad Smith (@BradSmi) June 23, 2020

Laspor la orden ejecutiva del presidentequepara potenciar el empleo entre los estadounidenses.La prohibición incluye lasque cada año recluta para el país decenas de miles de programadores, ingenieros e informáticos de todo el mundo.En unos términos muy parecidos se expresó el máximo responsable de otro gigante de Silicon Valley, el consejero delegado de, Sundar Pichai, nacido en India y quien aseguró quePor su parte,, la empresa que más trabajadores llevó a EU el año pasado con el visado H-1B, dijo en un comunicado queTambién desde, su presidente, Brad Smith, aseguró que este “. Los inmigrantes desempeñan un papel vital en nuestra compañía y están contribuyendo a este país en el momento en que más los necesitamos”.Facebook, por su parte, acusó directamente a Trump dey reivindicó a los inmigrantes cualificados como motores de innovación tanto en Facebook como en el resto del país y, por tanto, su llegada “debería promoverse, no restringirse”.La decisión anunciada el lunes por la Casa Blanca pretende proteger a los trabajadores estadounidenses después de la pérdida de empleos en medio de la pandemia del coronavirus y, según el Gobierno, evitará que empleados foráneos “ocupen” unos 525 mil puestos de trabajo.