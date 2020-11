Apple Event: sigue en directo la presentación de los nuevos Mac

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Apple celebra este mediodía en México, un nuevo evento de presentación en el revelará los primeros Mac con Apple Silicon, su procesador propio.



Como es habitual en cada lanzamiento de un nuevo producto, la Apple Store se va a 'negro' durante las horas previas. Convertido ya casi en tradición, hasta que Apple no desvele sus novedades será imposible comprar un nuevo dispositivo de la marca, lo que hace que aumente más la expectación y el misterio sobre el lanzamiento.



El evento que tiene hoy preparado Apple no sólo supone la llegada de nuevos dispositivos al catálogo, sino la ruptura de la compañía con Intel, lo que supondrá una nueva etapa en los equipos informáticos de Cupertino.



La llegada de los primeros Mac con Apple Silicon, el procesador propio de Apple, no sólo afectará al rendimiento o las capacidades de los ordenadores.



Hoy podrían llegar hasta tres ordenadores portátiles y se podría dar a conocer el rediseño de otros ordenadores de sobremesa que llegarían en un futuro, sin embargo, para saberlo habrá que esperar cuando el, One more thing, corone una de las presentaciones con más expectativas de Apple en los últimos tiempos.







Con información de El Español