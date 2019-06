Apple lanza la primera versión beta pública del iOS 13

La primera versión beta pública del sistema operativo todavía contiene errores, y algunas características y aplicaciones pueden no funcionar, advierten medios y desarrolladores.Apple ha lanzado la primera versión beta pública de iOS 13 y iPadOS 13, la próxima edición importante de los sistemas operativos para iPhone y iPad. Ahora cualquier usuario con un ID de Apple y un dispositivo compatible, que desee probar el último 'software', puede descargarlo sin tener que disponer de una cuenta de desarrollador, reseña TechCrunch.La compañía planea lanzar la versión final de iOS y iPadOS 13.0 para septiembre. Pero Apple lanzará betas cada varias semanas durante el verano. Lo hace para corregir tantos errores como sea posible y recopilar datos de un gran grupo de usuarios.Apple lanzó la segunda beta para desarrolladores la semana pasada. Y, al parecer, la primera beta pública es más o menos la misma versión que la segunda beta para desarrolladores: todavía contiene errores, y algunas características y aplicaciones pueden no funcionar, advierte el medio.En raras ocasiones, el 'software' hasta puede bloquear el dispositivo y desactivarlo, por lo que el portal no recomienda probar esta beta en su iPhone o iPad principal, sino en un dispositivo de repuesto.El desarrollador estadounidense Marco Arment también indicó en Twitter que la versión beta pública contiene una gran cantidad de errores. Por ejemplo, el iPad comienza a reiniciarse cuando ni siquiera está en uso y el Face ID falla a menudo.A principios de junio, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple presentó, entre otras cosas, el nuevo sistema operativo iOS 13.El iOS 13 dispondrá de varias funciones largamente esperadas y útiles, incluidos el 'modo oscuro', aplicación de rastreo exclusiva llamada 'Find My' y carga optimizada de la batería.