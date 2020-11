Apple One en México, todo lo que debes saber

Escuchar Nota

El 15 de septiembre, durante el evento Time Flies, Apple anunció, una sencilla manera de obtener todos los productos de suscripción de Apple en un solo plan. Es decir, agrupa servicios comoApple One es un paquete que reúne cuatro servicios de la marca de Cupertino. Con este plan de suscripción, los usuarios de la manzana podrán disfrutar de diferentes servicios de entretenimiento, como Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade, además de almacenamiento en iCloud para sus fotos, archivos, entre otro tipo de contenidos multimedia.Los servicios de Apple OnePor ejemplo: iPhone y iPod Touch con iOS 14 o posterior, iPad con iPadOS 14 o posterior, Apple TV con tvOS 14 o posterior, y Mac con macOS Big Sur o posterior. Por otro lado, si la suscripción se realiza a través de otro dispositivo, podrán utilizar Apple One “en cualquier versión de macOS anterior a macOS Big Sur”.Por un lado, está el Plan Individual que incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento de iCloud por 165 pesos mensuales. Por otro lado, el Plan Familiar incluye los mismos tres servicios pero contará con 200 GB de almacenamiento en iCloud. El precio de este último paquete será de 229 pesos al mes, y se puede compartir con “hasta cinco personas más”. El ahorro, basado en el precio mensual de cada servicio adquirido por separado, es de 89 pesos mensuales para el primer paquete y 107 pesos para el segundo.Apple Music es un servicio de música que está disponible en iTunes y para dispositivos iOS y Android. Permite la escucha de “más de 70 millones de canciones en streaming sin anuncios”. También le permite a los usuarios, descargar sus canciones preferidas para poder disfrutarlas sin conexión. Además, podrán disfrutar de playlists curadas por el equipo de expertos de música a nivel global. También incluye funciones como la vista de las letras de canciones.Está disponible en “cualquier consola, stick y smart TV” y exclusivamente en la app de Apple TV. Además, viene instalada en el iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Según datos de la misma compañía, el servicio ha obtenido más de 100 reconocimientos por sus producciones originales, entre las que se incluyen 18 nominaciones a los premios Emmy.Con Apple Arcade, los usuarios tendrán acceso ilimitado a más de 100 juegos. Además, evita las situaciones engorrosas de los anuncios o compras dentro de la misma aplicación. También permite la descarga de los títulos a fin de que los usuarios los puedan disfrutar, incluso sin conexión; también les dejará comenzar a jugar en un dispositivo y continuar en otro. Y si los gamers son pequeñitos, este servicio cuenta con distintos controles parentales.Una vez suscritos a Apple One, los usuarios podrán disfrutarlos desde “cualquier plataforma donde estén disponibles”: Por ejemplo: Internet (Apple Music y Apple TV+), smart TV compatibles (Apple Music y Apple TV+), Android (Apple Music) y otros dispositivos de streaming de terceros (Apple Music y Apple TV+).