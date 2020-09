Apple podría lanzar cuatro iPhones, incluyendo uno mini

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace una semana Apple realizó un evento virtual en donde presentó diversos dispositivos, entre ellos el nuevo Apple Watch y la nueva iPad Air. El gran ausente fue el iPhone cuyo lanzamiento tuvo que retrasarse, al parecer, debido a problemas de producción ocasionados por el coronavirus. Pero pronto podríamos conocer la nueva línea de estos smartphones.



Se dice que la empresa de la manzana llevará a cabo un evento el próximo mes para dar a conocer su nueva línea de iPhone que, de acuerdo con los rumores, constará de cuatro modelos, es decir la mayor cantidad de teléfonos que Apple haya lanzado al mismo tiempo.



Como siempre sucede, hay usuarios que se adelantan a la marca y dan a conocer algunos detalles, no oficiales, de los dispositivos. En esta ocasión el filtrador, a menudo preciso, L0vetodream (a través de 9to5Mac ) publicó información interesante sobre cómo se llamarán los nuevos iPhones.



En un tweet, dijo que el nuevo iPhone más pequeño y barato, la variante de 5.4 pulgadas, se llamará iPhone 12 mini.



A su vez, la versión de 6.1 pulgadas se llamará iPhone 12, mientras que las variantes más potentes de 6.1 y 6.7 pulgadas se llamarán iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, respectivamente.



Las filtraciones anteriores coinciden en su mayoría en los tamaños de pantalla, pero el nombre es la mayor novedad dada a conocer esta semana.



Sus características también se han ido revelando por diversos expertos en tecnología quienes aseguran que los cuatro nuevos iPhones tendrán pantallas OLED, todos contarán con el nuevo chip A14 de Apple y todos serán compatibles con 5G.



Se dice que los más poderosos de la línea tendrán una frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz, así como LiDAR, como los últimos modelos de iPad Pro.







Nuevos relojes inteligentes



De lo que sí estamos seguros es que el próximo 22 de septiembre saldrán a la venta los nuevos modelos de Apple Watch en México.



El modelo Series 6 cuenta con medición de oxígeno en sangre mediante un sensor con emisiones roja e infrarroja que permite comprobar los niveles en tan solo 15 segundos. Asimismo, está potenciado por un Apple Silicon de sexta generación que incluye un procesador de doble núcleo basado en el A13 Bionic optimizado para el reloj inteligente gracias a lo cual promete ser 20% más rápido que su predecesor.



Por otro lado este Apple Wach tiene función always-on-display (siempre en pantalla), introduce un altímetro y sus carátulas también evolucionaron, incluye por ejemplo el diseño GMT que muestra múltiples zonas horarias al mismo tiempo u otra en donde los números estarán disponibles en cuatro tipos de escritura distintos y tres estilos de acomodo diferentes. Los usuarios tienen también la opción de poner un memoji en la carátula, los cuales se moverán y reaccionarán al tocar la pantalla del reloj.



Este nuevo modelo, con terminados de aluminio, llegará en distintos colores: negro, azul, dorado y rojo. Una de las novedades es que este dispositivo también estará disponible en la versión solo loop, la cual, no tendrá cierre. Será una sola banda hecha de silicón, a modo de pulsera.



El precio del Apple Watch Series 6 iniciará en los 10 mil 999 pesos y hasta los 20 mil 399.



Por otra parte, el Apple Watch SE es una versión más asequible que integra un procesador Apple S5, permite mantenerse conectado o medir la actividad física, aunque no tiene la capacidad de medir los niveles de oxígeno en la sangre.



La versión SE soporta el sistema operativo watchOS7, lo cual, asegura actualizaciones futuras. El precio de este reloj, según el portal de Apple en México, iniciará en los 7 mil 499 pesos y estará disponible a partir del 22 de septiembre.