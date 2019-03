Apple quiere ‘apantallar’ con sus contenidos

Bajo el nombre de Apple TV+, la empresa de Cupertino presentó su nuevo servicio de streaming de contenido original.“Nosotros sentimos que podemos contribuir con algo a la cultura”, comentó Tim Cook, CEO de Apple.Durante el Apple Event, la empresa presentó varios programas que se producirán, entre los que destacan el resurgimiento de Amazing Stories, serie de los 80 que presentaba historias de ciencia ficción y terror y que estará a cargo de Steven Spielberg.Otro proyecto será The Morning Show, un programa de formato matutino conducido por Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell.Posteriormente apareció Big Bird, personaje de Plaza Sésamo que en español es conocido como Abelardo. El personaje fue el encargado de anunciar que en Apple TV+ habrá contenidos para niños. En su caso, el show que protagonizará educará a los niños con conceptos básicos de lenguaje de código y programación.La nueva plataforma sólo presentará contenido original y estará libre de anuncios, además de que las series, películas y programas podrán ser descargados para ver de manera “off line”.Apple TV+ estará disponible en otoño de este año en más de 100 países en todos los dispositivos de la compañía, además se agregará más contenido a lo largo del tiempo. Aún no hay precios anunciados.Además de Apple TV+, la compañía también presentó renovadas aplicaciones de streaming, pagos móviles, contenido editorial y videojuegos.En cuanto a entretenimiento también llegará Apple TV Channels, otro servicio de contenidos vía streaming que integrará programación de HBO, deportiva e infantil, entre otros.Los nuevos servicios de Apple TV, además de estar en dispositivos de la firma, llegarán a pantallas inteligentes de Samsung, LG y Sony, así como dispositivos Roku y Fire TV de Amazon.La compañía también anunció este lunes que integrará más de 300 revistas de deporte, entretenimiento, política y otros temas en su aplicación Apple News Plus, algo que no tiene su servicio gratuito actual Apple News.El servicio de contenido editorial costará 10 dólares mensuales.