Apple te pagará 500 pesos si tienes uno de estos iPhones

Ciudad de México.- El lunes se reveló que la empresa con sede en California, Estados Unidos había aceptado pagar hasta 500 millones de dólares (casi 10 millones de pesos mexicanos) para poner fin a una demanda colectiva de usuarios que lo acusan de hacer lentos los modelos anteriores de iPhone para obligarlos a comprar teléfonos nuevos.



Aunque los usuarios de la marca de la manzana habían denunciado esta situación por años, fue hasta que los consumidores unieron fuerzas para demandar a la empresa.



El proceso judicial logró que en 2017 Apple admitiera haber modificado el software iOS, que controla sus dispositivos móviles, para reducir el rendimiento de los modelos de iPhone más antiguos cuyas baterías se estaban deteriorando.



Aunque claro, Apple afirmó que el cambio sólo buscaba el beneficio de los usuarios, pues evitaba que los teléfonos se apagaran espontáneamente.



Toda parece indicar que este argumento sólo se lo creyeron ellos, pues recientemente la compañía fundada por Steve Jobbs llegó a un acuerdo con sus demandantes que, si es aprobado por el juez del caso, la obligará a pagar desde 310 y hasta 500 millones de dólares a los afectados.



Dicha cantidad aumentará o disminuirá según la cantidad de personas que presenten reclamos.



¿Cuánto dinero recibirán lo usuarios y qué modelos de iPhone incluye el acuerdo?



Y ahora la información que te interesa. El acuerdo establece que Apple pague 25 dólares (casi 500 pesos mexicanos) por cada iPhone 7 u otro modelo anterior que presenten, por ejemplo:



iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone 6s Plus



iPhone 7 Plus



iPhone SE



Para mala fortuna de los consumidores mexicanos, el acuerdo sólo considera compensaciones para propietarios de Estados Unidos pero si compraste tu equipo en el vecino país, puedes aplicar.