Aprehenden a ex funcionario por corrupción y posible desvío de recursos

Ciudad de México.- Otro ex funcionario de la Administración anterior fue aprehendido este lunes.



La Contraloría General de la Ciudad de México realizó una investigación en contra de José de Jesús Contreras Martín, ex trabajador de la Secretaría de Finanzas por presuntos actos de corrupción y posible desvío de recursos.



De acuerdo con las investigaciones, en 2018, cuando se desempeñaba como subdirector de operaciones financieras de dicha dependencia, habría cometido irregularidades en los procesos de los pagos de la Dirección General de Administración Financiera.



Por ello, la Contraloría presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia.



Aunque no se ha establecido el monto del daño al erario público, se encontraron evidencias que apuntan a su responsabilidad, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra, de acuerdo con elementos de la Policía de Investigación.



Esta tarde fue aprehendido, en la Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, e ingresado al Reclusorio Sur.