Aprehenden a ex policía de Monterrey por secuestro

Monterrey.- Un ex policía que participó junto con otros dos cómplices en el secuestro exprés de 3 personas, dos de las cuales asesinaron a balazos y a otra la dejaron herida en un domicilio de San Nicolás, fue detenido con una orden de aprehensión e internado en el Penal de Apodaca.



Según información de la Fiscalía General de Justicia, Vicente Edebaldo, de 38 años, ex policía de Monterrey y de Apodaca, fue notificado de la orden de un Juez por el delito de Secuestro Exprés Agravado.



Su captura se realizó el viernes en la calle Volcán del Ajusco, entre Gonzalitos y Roble, en la Colonia Urdiales, y posteriormente trasladado al Penal de Apodaca No. 2.



De acuerdo con las investigaciones, el ex policía está involucrado en el secuestro y homicidio de Nathan Jared, de 43, y María Antonieta, de 69, quienes murieron por las heridas de bala en cuello y cráneo.



También de las lesiones de José de Jesús, de 71.



Los hechos fueron cometidos el 10 de agosto del año pasado, alrededor de las 19:56 horas, en una casa ubicada en la calle 6, en la Colonia Jardines de Anáhuac, en San Nicolás.



A ese lugar el ex policía que llegó con otros dos cómplices, uno de ellos armado, se llevaron dinero, joyas y una camioneta Jeep que abandonaron con daños a unas cuadras.



De los cómplices no se mencionó si continúan prófugos o ya fueron detenidos por el mismo caso.