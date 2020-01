Aprehendieron a 39 menores armados en un año

Escuchar Nota

Chihuahua.- Un total de 39 adolescentes fueron asegurados durante el transcurso de 2019 en probable posesión de armas de fuego, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).



En el presente año un adolescente de 16 años fue asegurado en supuesta posesión de un fusil de asalto calibre .223 y un arma de fuego calibre 9 mm. Junto a él fue detenido un adulto, dio a conocer la Policía Municipal.



El menor cuenta con tres remisiones al área de Barandilla. El pasado 22 de noviembre fue asegurado por delitos contra la salud, el 28 de diciembre también fue asegurado por el mismo delito y apenas el lunes 6 de enero fue sorprendido por los agentes preventivos, nuevamente por delitos contra la salud.



Las drogas y las armas casi siempre van de la mano en el caso de menores y adultos, refieren policías preventivos del Distrito Centro, los cuales piden la reserva de su nombre por no estar autorizados a dar entrevistas.



“Son armas que obtienen en el barrio, entre los amigos o que se las entregan las personas para las que trabajan vendiendo droga. Muchos de estos muchachitos fueron reclutados más chicos para vender droga y poco a poco van escalando en las actividades delictivas que les asignan hasta hacerlos sicarios”, explican.



Las armas incautadas por los agentes preventivos durante el año pasado fueron de diversos calibres, principalmente 9 mm, según los datos oficiales.



En la mayoría de los casos, los adolescentes en conflicto con la ley gozaron de su libertad casi de manera inmediata. Los agentes entrevistados explicaron que la posesión simple de armas de fuego no está en el catálogo de delitos considerados graves por la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua.



Según el artículo 101 del catálogo de delitos, sólo procede la privación de la libertad en el centro especializado para adolescentes en los casos de hechos graves como homicidio doloso, lesiones dolosas, secuestro y secuestro exprés; violación, robo con violencia, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de menores, extorsión, desobediencia o resistencia de particulares.



“Eso es algo que saben los delincuentes que encuentran en los adolescentes “mano de obra” barata y desechable”, explicaron los agentes preventivos.



Dijeron que muchos menores proceden de hogares disfuncionales y en algunos casos requieren del recurso económico inmediato por lo que acceden a vender droga y son los adultos los que ofrecen el arma para supuesta seguridad del adolescente.



“Después, los manipulan para que puedan disparar contra algún rival. En algunos casos la inexperiencia del adolescente en el uso de armas de fuego provoca que la persona no fallezca, pero si el menor llega a equivocarse puede pagar las consecuencias con su vida, por eso son desechables”, plantea el oficial.



Los agentes refirieron que existe una gran cantidad de armas cortas, principalmente, circulando por la ciudad.



Sólo durante 2019 la SSPM reportó el decomiso de 782 armas y 22 mil 151 cartuchos de diversos calibres.



Sin embargo, y pese a que el año pasado en la ciudad 9 de cada 10 crímenes fueron por arma de fuego, según datos de la Fiscalía General del Estado, las penalidades para adultos también son leves cuando se trata de posesión de armas de fuego.



En diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGE) informó que un juez de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Juárez, impuso a un ciudadano la pena de cuatro años y 11 meses de prisión y una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización (UMA) por la portación de un arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



Otras dos personas recibieron como sentencia dos años y 11 meses de cárcel y multa de 100 UMA por el mismo delito.



Estas personas fueron sorprendidas en posesión de un fusil 7.62 x 39, un fusil calibre .233 y 37 cartuchos calibre .357.



El fiscal de Distrito en la Zona Norte, dijo anteriormente que la mayor parte de los homicidios se cometieron con armas cortas y largas.