Aprendió de Juanga

Fue Juan Gabriel quien le enseñó a amar a México y ahora Mane de Gomar se encuentra cautivado por el paisaje norteño y está escribiendo una canción dedicada a Saltillo, en consonancia con las que le ha compuesto a lugares como Michoacán, Puerto Vallarta y Aguascalientes.“El motivo de que yo este aquí (en Saltillo) es porque amo México y quería conocer esta parte tan maravillosa que es Coahuila”, externó a Zócalo el cantautor de origen andaluz.Fue en 2007 que Mane arribó a este país, procedente de su natal Cádiz, por invitación del Divo de Juárez, al que conoció, dice, de manera fortuita en las calles de Madrid.“Lo vi y le pregunté ‘¿usted es Juan Gabriel?’, me contestó ‘sí’ y luego le dije ‘señor, yo tengo el sueño de cantar y de bailar, ¿usted puede concedérmelo?”, compartió Mane, quien, inició una amistad con el ídolo mexicano, quien lo hizo venir a tierra azteca, para acompañarlo en sus múltiples presentaciones.“Él me influyó tanto que mis composiciones tienen sabor a flamenco, pero también sabor a México y ahora deseo presentar mis canciones acá en el norte”, agregó.Mane manifestó desde niño su gusto por el baile y la composición. Cuando de pequeño veía en la pantalla chica a figuras como Rocío Dúrcal, Raphael y Camilo Sesto, él soñaba con dedicarse a lo mismo cuando fuera grande.“Siendo muy jovencito empecé a escribir, primero poesía para contar cosas a los amigos. Luego fui a un programa donde creí que me iban a enseñar todo (sobre el espectáculo) y bailé como Michael Jackson, me fue bien”.Andando en estas audiciones para hacerse de un lugar en el ámbito artístico fue que conoció a Juan Gabriel, a quien le ayudó a decorar una casa que este tenía en Cádiz.Desde su visita a México, Mane ha compuesto varios temas influenciado por el estilo del Divo de Juárez.