Aprendizaje en línea excluyen a estudiantes en zonas marginadas

Señaló que “los padres cuentan con un teléfono celular, es lo que hay al alcance, hemos hecho uso de ese apoyo, y estamos hablando de Acapulco y zonas céntricas. Las clases en aulas nunca se podrán sustituir”.

de esta semana debido al, advirtió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).En entrevista, la representante del comité político de la, Adolfina Bautista Vázquez, alertó que una gran cantidad de alumnos del nivel básico y educación especialdurante el tiempo en que no se realicen clases presenciales debido a la pandemia por Covid-19.Señaló que profesores de la CETEG han establecido contacto con padres de familia a través de grupos de, desde que fue implementada la Jornada Nacional de Sana Distancia, el pasado 23 de marzo.Sin embargo, subrayó que será complicado establecer de forma adecuada la interacción necesaria a través de teléfonos celulares con los alumnos, pues los ocupan sus papás.Bautista Vázquez recalcó que los maestros pondrán lo mejor de su parte para cumplir su labor y reanudar actividades, pero insistió que de momento,, en específico de los estudiantes.Señaló que muchos de los profesores de la CETEG imparten clases en colonias de alta marginación, como la Zapata y sus partes altas, donde, y en ese contexto será complicado impartir conocimientos.La portavoz de la CETEG estimó que uno de cada dos estudiantes no tiene acceso a un teléfono celular, cuando además, lo ideal es establecer una interacción por medio de una computadora personal.Por otra parte, Bautista Vázquez enfatizó la importancia del maestro en un contexto como el de Acapulco, o municipios de la región de, en el aspecto social, afectivo, solidario, y de acompañamiento a los alumnos.Insistió que “como organización no nos negamos a contribuir, pero sí debemos ser realistas, vamos a tomar los cursos en línea, pero, nos preocupa la atención”, y ejemplificó el escenario que puede enfrentar un profesor de educación especial, de entre 12 y 18 estudiantes de diferentes edades.Consideró que para recuperar el tiempo perdido será necesario impartir clases en días festivos o en vacaciones, una vez que concluya el periodo de emergencia sanitaria.Resaltó que profesores del magisterio democrático insistirán en aplicar el modelo alternativo de educación, y la, para concientizar a los estudiantes.A partir de este lunes se reanudará el ciclo escolar 2019-2020, para lo cual, laestableció modelos de educación a distancia y en línea.El pasado 16 de abril, las regiones de la CETEG en Acapulco y Costa Grande emitieron un comunicado, en el que señalaron que, por el contexto que existe en colonias y comunidades de Guerrero.También subrayaron que buscarán por todos los medios posibles establecer contacto con sus alumnos, tomando en cuenta que por el momento la prioridad es la salud de la comunidad estudiantil.