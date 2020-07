Aprietan medidas para bajar contagios Covid 19 en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante el disparo en casos positivos de Covid-19 en Saltillo, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste decidió endurecer los operativos sobre la obligatoriedad del uso de cubrebocas y filtros, así como restringir la movilidad en plena reactivación económica.



Incluso, se aplicaron las primeras 14 multas de entre 869 y mil 700 pesos, a automovilistas que no portaban cubrebocas o llevaban más de cuatro personas en el vehículo.



De igual forma, se ordenó la reactivación de las brigadas de entrega de cubrebocas en zonas estratégicas de la región.



Las revisiones del uso de cubrebocas y pasajeros también se aplicarán en el transporte público, recordando que taxis no pueden llevar más de tres pasajeros, y el servicio colectivo tiene como límite 50% de su capacidad.



Se recordó que la contingencia sanitaria no ha terminado y que si el plan sigue en marcha es para la reactivación económica y no para actividades sociales o de convivencia.



Con el regreso de actividades en gimnasios se llevó a cabo un operativo de supervisión, en el cual se visitaron 35 establecimientos de este tipo.



Se acordó continuar con los operativos de inspección en los bares y restaurantes bar para que se cumplan los protocolos preventivos.



Además, como parte de los acuerdos del Subcomité, se informó que se encuentran en revisión los protocolos para la reanudación de actividades religiosas presenciales en la región a partir del próximo lunes 6 de julio.



El Subcomité dio a conocer que, con base en el Artículo 12 del decreto para la Prevención y Control de la Propagación del Covid-19, emitido por el Gobierno del Estado en la Región Sureste, sigue en marcha el Plan de Reactivación Económica como se tiene programado hasta el momento.