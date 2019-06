‘Aprobación del T-MEC fortalece confianza a inversionistas’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá transmite confianza a los inversionistas extranjeros y es bueno para la economía nacional."Agradecer mucho a los legisladores mexicanos, a los senadores, lo que hicieron es un aporte y transmite confianza a los inversionistas extranjeros, es bueno para nuestra economía. Es una buena noticia porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto que queremos mantener una buena relación con Estados Unidos y Canadá", dijo en conferencia matutina en Palacio Nacional.El Mandatario federal señaló que este proceso económico estaría incompleto si no se atiende al sur del País, con el fin de buscar un desarrollo social horizontal."Pero esto no sería suficiente, estaría cojo este proceso económico si no se atendiera al sur del País, que es el componente que ahora caracteriza la nueva política económica para buscar el desarrollo social horizontal y que el crecimiento llegue a todas las regiones", sostuvo.El Presidente celebró que México sea el primer país de los que integran el tratado en ratificar el acuerdo lo que, dijo, es una señal de unidad en el País."Es un avance importantísimo, México es el primer país en terminar con este proceso de aprobación del tratado, ahora corresponde a Canadá y Estados Unidos."Es una señal clara de que hay unidad en el País y que estamos de acuerdo con este tratado, sobre todo porque tiene un complemento, no es sólo el que se suscriba un acuerdo comercial, no sólo es el intercambio económico, comercial con Estados Unidos y Canadá, sino que se da este acuerdo cuando en México se están impulsando actividades productivas, dando empleos, fortaleciendo el mercado interno y hay una política para el bienestar de la gente como nunca de había visto", señaló.