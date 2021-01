Aprobará INE que partidos cedan tiempos en radio y TV por pandemia

Escuchar Nota

“El tiempo que corresponde administrar al INE correspondiente a la prerrogativa de los partidos políticos podrá ser utilizado para la difusión de promocionales que atiendan la situación de emergencia sanitaria en los casos que los institutos políticos renuncien por escrito a su prerrogativa en los términos planteados en el presente instrumento”.

El Consejo General delprevé aprobar este lunes que,No obstante -según el contenido de los proyectos a analizar en la sesión convocada para mañana- rechazará la petición del vocero de la Presidencia, para que el INE y los partidos cedan sus espacios, debido a que no está en sus facultades administrar los tiempos oficiales.Para que la eventual cesión de tiempos por parte de los partidos sea efectiva,, plantean los dos proyectos.El Consejo General argumenta en esos documentos que es Gobernación, y no la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia, la que constitucional y legalmente tiene atribuciones para la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión.Además refiere que, hasta ahora,, aunque solo en la temporada de invierno.En uno de los proyectos se determina:También anticipa condicionar los mensajes a que la difusión de campañas “, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”.Esto es, acota, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.De esta manera,sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de