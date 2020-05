Aprovecha árbitro y aprende en cuarentena

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En tanto que la mayoría de los saltillenses no toma en serio el mensaje “Quédate en Casa” para combatir la pandemia provocada por Covid-19, que sigue cobrando vidas, el árbitro y profesor Rafael Colunga Torres si hace caso y aprovecha para repasar las reglas de juego.



“Me la he pasado analizando las reglas de juego; he observado situaciones y decisiones arbitrales en videos a través de redes sociales. Existen grupos de árbitros en facebook que dan conferencias virtuales analizando las reglas”, expresó el decano del arbitraje.



Aparte, comentó Colunga, que estudia las modificaciones que el Ifab dio a conocer en su momento y que son para aplicarse en el periodo 2020-2021, y algunas otras, que serán por corto tiempo en el nivel profesional para proteger al jugador tras el receso que se vive actualmente.