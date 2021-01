Aprovecha el #QuédateEnCasa y aprende a tocar la guitarra gratis

Escuchar Nota

, lo único que necesitas es dedicación y práctica, por lo que este 2021, en medio de la pandemia por Covid-19 y el confinamiento, puedes comenzar a tocar la guitarra… y de manera gratuita.Para lograr este objetivo en Excélsior te presentamos unos canales de YouTube en los que podrás aprender a tocar la guitarra y no sólo eso, sino técnicas para tomar este instrumento, para independizar los dedos de tu mano izquierda, así como para agarrar y rasgar con la púa.en su canal, en el que te presenta contenido para todos los grados de enseñanza: principiantes, intermedios y avanzados, por lo que te sugerimos que inicies con todo lo básico.Además LoreMaryLu GT te enseñará, de manera muy bien explicada, teoría musical para que refuerces y aprendas no sólo de esta bella arte, sino del arte mismo de conocer, tocar y escuchar la guitarra.Cabe mencionar que en este canal no sólo hallarás contenido en YouTube, puesto que esta música también tiene Facebook, Twitter e Instagram, redes en las que sube distinto contenido para que continúes tus estudios principalmente en guitarra eléctrica, pero lo que aprendes lo podrás aplicar en la acústica también.Ahora bien, si quieres clases personalizadas, ahora a la distancia, no dudes en contactar a Lore mediante el correo, pero en caso de que no puedas pagar, todo su contenido gratuito (e incluso hay para descargar) te ayudará a cumplir el sueño de tocar la guitarra… créenos, este canal está calado y garantizado.Otro canal muy completo para que en este año comiences a tocar la guitarra es el deen el que encontrarás contenido en inglés y español muy bien explicado por el músico y guitarrista profesional, Mario Freiria., pero también para que inicies con este aprendizaje tanto en guitarra acústica como eléctrica.También podrás hallar videos muy bien explicados sobre cómo iniciar tus primeras digitaciones, tips para aprender a tocar, y así como Lore, grandes consejos para mejorar tus técnicas con ejercicios de hasta 10 minutos diarios.para todo al que le interese aprender a tocar la guitarra o que desea seguir aprendiendo y mejorar, incluso a veces tiene promociones y lo puedes checar en el portal: http://www.tusclasesdeguitarra.com/ Así que cumple tu sueño de comenzar a tocar la guitarra en este 2021 con Lore y Mario, quienes te llevarán paso a paso por este mundo musical.