Aprovecha oferta de una bicicleta por Internet y resultó ser una miniatura

No compren nada por internet pic.twitter.com/8TvFWn2Jrp — salchicrispi (@karlalgo28) August 6, 2020

“No compren nada por Internet”, tuiteó la usuaria de nombre Karla.



“¡Dale vida a tu hogar, decora al mejor estilo con la nueva colección de Ripley Home! No te pierdas los mejores precios solo en Ripley.com”, es el mensaje que aparece al inicio del anuncio que promociona una ‘bicicleta rosada parís’.



Ofertón ya bajo a 40 Psdt. Ahí dice clarito decoración pic.twitter.com/iS6fvhxfp8 — Kevin RC (@kev3334) August 6, 2020

Me pasó cuando compré un "mini rallador" para mi casa, prometo la próxima vez leer la ficha del producto. pic.twitter.com/qt69d0seZE — Kevin De Madariaga Soto (@Kalankevin) August 7, 2020

Que mal amiga, son cosas que pasan. A veces aún leyendo todo a la de hora de entrega te traen lo que les viene en gana. Asi que no serás ni la primera ni la última a la que engañen. Muchos alguna vez fuimos estafados en internet — Noe (@Noe94504173) August 11, 2020

, los cuales muchas veces se ofrecen a muy bajo costo por lo que inmediatamente los usuarios los adquieren sin antes leer las letras chiquitas.Y es queSu épica historia decidió compartirla en las redes sociales en donde recomendó a los usuarios que no compren cosas en internet, adjuntando dos imágenes, una del anuncio de la bicicleta y otra del momento en que acude al servicio de mensajería a recogerla.El caso de la joven nos ha recordado la importancia de leer cada una de las especificaciones de los artículos que deseamos adquirir por plataformas digitales, pues aunque el anuncio de la bicicleta aclaraba que era un artículo decorativo, la chica se dejó llevar por la promoción.Como era de esperarse“No estimada, lo que no debemos hacer es no comprar nada sin haber antes leído la descripción del producto. El peligro no está en el internet, sino en quien no lee”; “Me pasó cuando compré un ‘mini rallador’ para mi casa, prometo la próxima vez leer la ficha del producto”; “Que mal amiga, son cosas que pasan. A veces aun leyendo todo a la de hora de entrega te traen lo que les viene en gana. Así que no serás ni la primera ni la última a la que engañen. Muchos alguna vez fuimos estafados en internet”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.Información de Radio Fórmula