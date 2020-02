Aprovecha UAdeC convenio con universidad de Texas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por primera ocasión, desde que la UAdeC y Texas A&M International University firmaron un convenio de trabajo en conjunto, se logró llevar a un equipo de la máxima casa de estudios a jugar un partido de pretemporada a Laredo.



Bajo la gestión de Efraín Enríquez y Josué Monroy, se logró brindar el apoyo necesario al conjunto de futbol soccer de los Lobos, dirigido por Monroy, presentándose el fin de semana a dos encuentros.



El primero de ellos, realizado el sábado, fue en contra del cuadro representativo de A&M, en donde las cosas terminaron por pizarra de 1-1.



Al día siguiente se llevó a cabo el segundo de pretemporada en Laredo, en donde los Lobos se trajeron la victoria por marcador de 2-1 ante los exjugadores de A&M International University.



Tras estos dos encuentros, se está viendo la posibilidad que los Dust Devils de Texas A&M vengan en agosto a otro par de cotejos.