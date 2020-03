Aprovechan movimiento feminista para atacar a AMLO: Morena

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández acusó al PRI y al PAN de aprovechar el movimiento feminista para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Hoy, todos los actores políticos se declaran a favor de erradicar la violencia contra las mujeres y acabar con los feminicidios, pero lo cierto es que, cuando fueron gobierno, no hicieron nada”.



“Hoy, panistas y priístas, a pesar de su misoginia del pasado, se unen a la lucha de las mujeres y, claro, aprovechan la coyuntura política para lanzar todo tipo de ataques contra el gobierno del Presidente López Obrador. En mi opinión, es una conducta hipócrita y falaz que solo persigue sacar raja política de nuestra legítima lucha”.



Argumentó que el feminicidio no es algo nuevo ni surgió hace meses.



“Es un crimen que ha ocurrido por décadas, silenciado por los medios de comunicación y fomentado por la impunidad que, a su vez, tiene su origen en una actitud tolerante del Estado Mexicano que, ante estos crímenes, ha asumido una conducta omisa e irresponsable”.



Recordó que entre 1993 y 2012, más de 700 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, de acuerdo con los casos documentados, pero seguramente la cifra real fue mucho mayor.



La gran mayoría de las víctimas eran mujeres de entre 15 y 25 años, de escasos recursos y nadie, ni las autoridades locales o federales del PRI y del PAN, hicieron nada para esclarecer los hechos o prevenir y evitar que siguieran ocurriendo, reclamó.



“Frente a los feminicidios, la impunidad, el hostigamiento a los familiares de las víctimas y el entorpecimiento de las investigaciones y, tal vez, hasta la complicidad y el encubrimiento, el gobierno de Peña Nieto impuso 36 sanciones administrativas, seguramente a funcionarios menores”.



“Ningún procedimiento penal. Lisa y llanamente impunidad. No hay mucha diferencia entre Peña Nieto y Fox o Calderón”, sostuvo.