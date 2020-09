Aprueba Cabildo iniciativa para la Ley de Ingresos 2020-2021

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- En este inicio de semana el Ayuntamiento de Piedras Negras aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2020-2021, la cual se presupuesta sea de 648 millones de pesos, igual que el año pasado, así lo indicó el tesorero municipal, Sebastián Guerra.



Manifestó que esta proyección es discreta y no se estiman aumentos, ya que las participaciones en diferentes ramos no solamente no presentan un crecimiento, sino recortes como anterior se había adelantado.



No obstante, precisó que se tiene de aquí a diciembre para que la Federación defina puntualmente las cifras de las participaciones y así realizar ajustes dependiendo de lo que se entregue.