Aprueba Cabildo presupuesto de egresos modificado para 2020

Piedras Negras, Coah.- El cabildo aprobó ayer el presupuesto de egresos modificado para el próximo año en el que se ejercerán poco más de 648 millones 445 mil pesos.



En la sesión realizada durante la mañana el tesorero municipal Sebastián Guerra Ávila también presentó el estado financiero correspondiente de los últimos meses que reflejan los buenos resultados en las acciones de ahorro que se han aplicado durante este ejercicio.



“Afortunadamente el cabildo aprobó el presupuesto de egresos modificado para el año que está por terminar 2019, en diciembre del año pasado, se nos había aprobado un presupuesto de 578 millones, ésta administración cuidando el gasto, no hubo descuentos en multas, no hubo descuentos ni favoritismos en aprovechamientos ni en recargos que pudieran darse del impuesto predial” comentó el alcalde Claudio Bres.



“Si tú juntas todo eso, representaron 26 millones 400 mil pesos, si le agregas nuestra eficiencia en ese rubro, mayores participaciones federales y estatales, el gran total sumaron 85 millones de pesos más para el presupuesto 2019 que durante el 2018 lo que se nos dejó de presupuesto y esto se traduce en mayores servicios para la comunidad y mayores obras para la comunidad” aseveró.



“No es para que se me felicite, simplemente para que estemos haciendo bien nuestro trabajo con mucha transparencia, pero además hablar de 85 millones de pesos más que lo que se había dejado de presupuesto, habla de eficiencia en el gasto, estamos presentando una propuesta de 50 millones de pesos mayor a la del año pasado para el ejercicio 2020” expresó.