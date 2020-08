Aprueba Colima uso obligatorio de cubrebocas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Congreso de Colima aprobó por mayoría el uso obligatorio del cubrebocas en el Estado ante la pandemia por el Covid-19.



Con 19 votos a favor los legisladores crearon la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus Sars-Cov-2 que comenzará a aplicarse diez días después de su publicación en el Periódico Oficial y hasta que se declare el cese del estado de emergencia sanitaria.



La legislación señala que el uso de este insumo será obligatorio en entornos y situaciones públicas en donde no se puedan aplicar medidas de distanciamiento físico, además del transporte público, oficinas públicas y privadas, y cualquier centro de trabajo.



Las personas mayores de 60 años con enfermedades concominantes como diabetes, hipertensión y obesidad tendrán la obligación de usar cubrebocas higiénicos.



Mientras que las personas con alguna infección respiratoria, sus cuidadores y los profesionales de la salud en funciones deberán usar cubrebocas médicos.



La ley también señala que los únicos que no deben usar cubrebocas son los menores de dos años para evitar ahogamientos, así como cualquier persona con problemas para respirar o que no pueda quitarse el cubrebocas sin ayuda.



Quienes se rehusen a usar cubrebocas o incurran en actos de violencia por este motivo podrán ser sancionados con apercebimiento, entrega de material médico o multa hasta por 25 Unidades de Medida y Actualización (2 mil 172 pesos).