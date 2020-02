Aprueba Consejo a Ancira venta de AHMSA

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- La Junta de Consejo autorizó este viernes a su presidente, Alonso Ancira Elizondo, encabezar negociaciones con los representantes de las diferentes empresas que han mostrado algún interés.



Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, explicó que hay muchas opciones que se están tratando con grupos interesados, como compra de activos, asociación o capitalización.



Detalló que la Junta de Consejo fue encabezada por el licenciado Alonso Ancira a través de videoconferencia.



El funcionario de la siderúrgica aseguró que los trabajadores deben estar tranquilos pues recordó que no les ha fallado el pago en ninguna quincena y no se ha despedido a nadie, se mantiene una plantilla de 19 mil trabajadores.



A través de una videoconferencia, Alonso Ancira, presidió una reunión del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, con el objetivo de que sus integrantes aprobaran la continuación en las negociaciones para la venta de la siderúrgica más grande del país.



De manera unánime el consejo autorizó al presidente de esta empresa a reanudar las negociaciones de venta de activos o sociedad con industrias acereras interesadas en cualquiera de ambas opciones.



En la Ciudad de México, se dieron cita los 10 integrantes del consejero, quienes respaldaron todo su apoyo para proseguir atendiendo al interés de diversas empresas acereras por adquirir a AHMSA, o bien, la asociación de otros accionistas con la empresa monclovense.



La autorización se da para que Ancira Elizondo sea quien de manera personal conduzca las transacciones de venta o sociedad de la acerera.



El acuerdo más importante de esta junta de consejos fue la sesión de Poder a Ancira Elizondo para reanudar las actividades financieras con intenciones de vendedor activo o buscar sociedad con empresas para capitalizar a Altos Hornos.



Aunque lo anterior se confirmó por el vocero oficial de la empresa, Francisco Orduña, no proporcionó mayores detalles, solo que Ancira Elizondo, presidió la junta e informó de los avances así como las empresas interesadas en la adquisición o asociación de AHMSA.



Desde semanas anteriores, se habló de la posible venta de la siderúrgica a Grupo Ternium, y actualmente mantiene operaciones con esta y dos industrias acereras más: la coreana Posco, y se integra Baosteel.



En tanto el Gobierno de Coahuila anunció que fungirá como intermediario en la posible compra o asociación de una empresa extrajera con la acerera.



Miguel Ángel Riquelme, Gobernador de la entidad, señaló que se tiene una cercanía con las empresas que tanto son proveedores como las que dependen de la producción del acero y las cuales generan miles de empleos directos e indirectos para la Zona Centro.



“Mi Gobierno está al pendiente y en contacto con la Federación para establecer las líneas de acción con los directivos de AHMSA y no se afecte la economía de la región”, sostuvo.