Aprueba INE convocatoria para dirigir a Morena

"Ser militante de Morena, mayor a 18 años, y encontrarse inscrito en el padrón de militantes registrado ante el INE con corte al 4 de septiembre del 2020. Para estos efectos, el padrón podrá ser consultado en la siguiente liga: http://www.ine.mx", indica la convocatoria.



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para elegir al presidente y secretario general de Morena, por lo que este sábado inicia el registro de aspirantes.Sin embargo, el órgano electoral fijó como candado que los candidatos deberán ser militantes, y estar inscritos en el padrón de afiliados actualizado.Los padrones de militantes de los partidos del 2017 serán sustituidos por los aprobados ayer por el Consejo General, los cuales fueron depurados y actualizados, y serán publicados el viernes.Debido a que aspirantes, entre ellos Alejandro Rojas, se han quejado de que lo desaparecieron del registro de militantes y Mario Delgado ha pedido aclarar su afiliación, el representante de Morena ante el INE, Carlos Suárez, pidió ampliar el plazo de registro de candidatos.Sin embargo, el presidente Lorenzo Córdova aseguró que no pueden cambiar el calendario, por lo que el registro comienza el 5 y se cierra el 8 de septiembre, pero podrían dar dos días para que quienes tengan un procedimiento interno sobre su militancia lo aclaren.Reconoció que si el Tribunal determina que el INE debe incorporar a una persona al padrón, también tendrán que hacerlo.El INE reconoce que no fue posible cumplir con todos los requisitos establecidos en los estatutos para el registro de aspirantes. Este es un punto criticado por líderes de Morena, pues su norma interna marca que quienes aspiran a la dirigencia deberán ser consejeros nacionales."Resulta imposible que la elección se lleve a cabo conforme a los estatutos del partido, en los términos establecidos para la renovación de dirigencia, por lo que los mismos no pueden ser aplicados totalmente en el presente caso, salvo por los requisitos para ocupar la Presidencia y Secretaría General del CEN de Morena", argumenta el INE.En el documento se establece que los dirigentes nacionales estarán en el cargo hasta el octubre de 2023.Se confirma que se realizarán tres encuestas, pero previamente se realizará un sondeo de reconocimiento para garantizar que únicamente compitan seis candidatos por la presidencia y seis por la secretaria general.Las encuestas se efectuarán del 26 de septiembre al 2 de octubre, y se detalla que para aplicar el sondeo se preguntara si es militante o simpatiza con Morena. Los ganadores se conocerán el 4 de octubre.Las tres empresas serán elegidas el 7 de septiembre por insaculación, y estarán asociadas al Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE) o a la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).El INE asegura que publicará en su página de internet el listado de candidatos.