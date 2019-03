Aprueba proteger el ejercicio periodístico en Coahuila

Por unanimidad de votos, se aprobó una reforma constitucional presentada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez con la cual se establece expresamente que en Coahuila se garantizará y protegerá el ejercicio del periodismo en todas sus formas y no solamente en una situación de riesgo evidente.“Que sea un derecho constitucional que en todo momento, el gobierno del estado esté procurando su seguridad, estabilidad y en todo momento del ejercicio de su profesión, desde la investigación… el tema que sea, que los periodistas no sean acosados, que no sean vetados, que no sean acechados por ningún funcionario y que sea una libertad de expresión total y absoluta en el estado de Coahuila” señaló la legisladora.“Yeso lo celebramos, que no haya de ningún gobernante, ni una posibilidad mínima de acortar o tratar de parar lo que los periodistas de manera profesional hacen” agregó.Explicó que la Ley para la Protección de las y los Periodistas para el Estado de Coahuila, se limita de modo único a determinar las medidas de protección que se adoptarán en cada caso concreto para proteger a un periodista en riesgo evidente.Esto es, que el profesional del periodismo, debe estar en peligro real por su quehacer, para poder gozar de los beneficios encaminados a proteger su integridad.Sin embargo enfatizó que “En los hechos, el ejercicio del periodismo debe estar garantizado por el estado en todo momento, y no sólo bajo las llamadas situaciones de peligro o riesgo, ya que su ejercicio se ve afectado también por otras expresiones y acciones” señalóSe aprobó agregar en el Artículo 8º de la Constitución local que en el Estado de Coahuila se protegerá y garantizará el ejercicio del periodismo en todas sus formas.